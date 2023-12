Dead by Daylight: Supermassive svelerà l'horror singleplayer ai Game Awards 2023

Il nuovo horror di Dead by Daylight dagli autori di Until Dawn sarà tra i protagonisti dei The Game Awards 2023: a darne conferma sono gli stessi curatori dei profili social dell'ormai iconica serie horror ideata da Behaviour Interactive.

Alle inequivocabili anticipazioni condivise su Twitter/X dei curatori dei social di Dead by Daylight fanno il paio le dichiarazioni di Steve Goss: il Game Director di Supermassive Games spiega che "siamo entusiasti di collaborare con il team Behaviour alla realizzazione di un nuovissimo videogioco horror singleplayer ambientato nel terrificante universo di Dead by Daylight. Per i fan sarà un modo completamente nuovo di vivere l'orrore di Dead by Daylight".

Il videogioco singleplayer di Dead by Daylight realizzato da Supermassive proporrà una storia incentrata su personaggi nuovi di zecca e, come sottolinea il produttore esecutivo Traci Tufte, "fonderà la tensione, l'azione e la narrazione ramificata di un gioco Supermassive con la mitologia oscura di Dead by Daylight per creare un'esperienza narrativa incentrata sulla tensione e sulla necessità di compiere delle scelte di vita o di morte".

Appuntamento alla notte tra il 7 e l'8 dicembre, quindi, per assistere alla 'non-World Premiere' dell'esperienza singleplayer a tinte horror di Supermassive ambientata nell'universo di Dead by Daylight. A tal proposito, vi invitiamo a guardare con noi i The Game Awards 2023 su Twitch e TikTok per non perdervi nemmeno una delle sorprese previste dalla kermesse videoludica presentata da Geoff Keighley.