Dead By Daylight, gli sviluppatori promettono crossover sorprendenti per il futuro

L'evento di Halloween di Dead by Daylight è ormai giunto al termine, ma il titolo horror multigiocatore sembra avere in serbo altre sorprese interessanti per il futuro, come affermato recentemente dagli sviluppatori di Behaviour Interactive.

Stando a quanto dichiarato ai microfoni di Dexerto da Mathieu Côté, Head of Partnerships del team di sviluppo, il successo crescente di Dead by Daylight starebbe spianando la strada per sempre nuovi ed eccitanti crossover con altri franchise. I fan, ha aggiunto Côté, rimarranno sorpresi dalle collaborazioni in serbo per il futuro, alcune delle quali potrebbero andare anche oltre il semplice ambito dell'horror.

"Abbiamo tanti partner, con cui intratteniamo ottimi rapporti. Discutere oggi di potenziali crossover è più semplice, grazie alla reputazione che Dead by Daylight ha costruito nel tempo: è raro trovare persone nel mondo dell'horror che non abbiano sentito parlare del gioco o che non ci abbiano giocato".

"La gamma di opzioni tra cui scegliere è quindi più ampia che mai. Abbiamo intrapreso una strada più comica con Ash Williams e siamo entrati anche nel mondo degli anime con Attack on Titan. Rimarreste sorpresi da alcune delle discussioni che stiamo intrattenendo (coi nostri partner) di recente".

E se lo dice il buon vecchio Mathieu Côté, possiamo aspettarci davvero un 'pretty good job'. D'altronde, anche il crossover Dead By Daylight x Resident Evil ha dimostrato il grande successo del multiplayer asimmetrico di Behaviour Interactive presso il grande pubblico.

Dead By Daylight è un titolo horror di sopravvivenza in multigiocatore disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One e PC.