Dead by Daylight, in sviluppo due spin-off: uno è di Supermassive, autori di Until Dawn

Nel giorno del settimo anniversario di Dead by Daylight, Behaviour Interactive ha tenuto un livestream per svelare ai fan il futuro della sua serie a sfondo horror. Tra i prossimi progetti legati all'IP ci sono anche due spin-off, di cui uno sarà curato da Supermassive Games.

Supermassive Games è particolarmente nota tra i fan delle produzioni horror, avendo lanciato nel corso degli anni giochi come Until Dawn, i vari capitoli della Dark Picture Anthology, e The Quarry. Come rivelato da Behaviour Interactive, lo studio di sviluppo britannico si sta attualmente occupando di uno spin-off di Dead by Daylight, descritto come un gioco single player con una storia interattiva che offrirà "un'intensa esperienza narrativa piena di forti scelte di vita o di morte ambientate sullo sfondo di Dead by Daylight".

Sappiamo che i giochi di Supermassive sono solitamente molto incentrati sull'aspetto narrativo e che pongono sistematicamente il giocatore di fronte a delle scelte, che potranno condurlo ad una morte cruenta o ad un salvataggio fortunoso. Maggiori dettagli sul progetto saranno in ogni caso diffusi entro la fine dell'anno, ha promesso Behaviour.

Un secondo progetto legato al franchise è in via di sviluppo presso Midwinter Entertainment, che sta lavorando a un gioco cooperativo multiplayer che "affronterà i temi dell'avidità e della brama di potere". Si tratta dello stesso team dietro Scavengers, sfortunato battle royale PvPvE i cui server si sono spenti a dicembre dello scorso anno.