Dead by Daylight: un trailer svela l'arrivo del DLC a tema Silent Hill

Qualche giorno fa era stato preannunciato l'arrivo di un celebre personaggio di una serie horror iconica in Dead by Daylight e, a quanto pare, si trattava proprio di un riferimento a Pyramid Head, la mostruosa creatura di Silent Hill.

L'amatissima serie horror targata Konami sta per fare il proprio ritorno in maniera leggermente diversa rispetto a quelle che erano le aspettative dei videogiocatori di tutto il mondo, alimentate anche da numerose voci di corridoio. Pare infatti che il prossimo contenuto aggiuntivo di Dead by Daylight sia ispirato a Silent Hill e, ad annunciarlo, è un nuovo trailer che vede tra i protagonisti non solo Pyramid Head ma anche Cheryl Mason, protagonista del terzo capitolo. Come potete vedere nel trailer, che trovate qui sopra, il DLC aggiungerà al titolo multigiocatore un nuovo serial killer (The Executioner), un nuovo sopravvissuto (Cheryl Mason) e la mappa Midwich Elementary School. Questa espansione, di cui non si conosce ancora il prezzo, arriverà nel corso del prossimo mese su tutte le versioni di Dead by Daylight.

Vi ricordiamo che oltre alle versioni PC e console, di Dead by Daylight è disponibile anche una versione gratuita su smartphone iOS e Android.