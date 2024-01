Dead by Daylight, è ufficiale: c'è Alan Wake nel nuovo Capitolo dell'horror multiplayer

Non bastasse la bambola Chucky come nuovo killer di Dead by Daylight, gli studi Behaviour Interactive decidono di guardare in direzione del Remedy Universe per accogliere Alan Wake nella dimensione interattiva del loro horror multiplayer.

Il nuovo interprete dell'esperienza a tinte oscure di Behaviour Interactive sarà perciò il celebre scrittore delle avventure horror ideate da Sam Lake. È lo stesso autore finlandese a celebrare questo sodalizio tra Remedy e gli sviluppatori di Dead by Daylight spiegando di "essere davvero entusiasta di portare Alan Wake, il nostro tormentato scrittore, in questo acclamato gioco. Riteniamo che la tradizione delle nostre due esperienze horror sia un'unione creata nel Luogo oscuro e non vediamo davvero l'ora di sperimentare gli indicibili orrori che ci attendono nella Nebbia".

In questa sua nuova avventura lontano dagli orrori di Bright Falls, l'Alan Wake che interpreteremo nel nuovo Capitolo di Dead by Daylight in arrivo il 30 gennaio sarà un esperto di sopravvivenza: tra le abilità attivabili nel corso della partita ci saranno ad esempio Champion of Light (che gli garantirà una maggiore velocità accendendo la torcia), Boon Illumination (per creare un Totem che consente ai compagni di vedere l'aurea dei generatori e dei forzieri sulla mappa) e Deadline (attivabile quando si è in fin di vita per sbloccare l'accesso ad abilità speciali nell'utilizzo degli equipaggiamenti.

Date perciò un'occhiata al video di Dead by Daylight x Alan Wake e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa collaborazione. A proposito di Dead by Daylght: avete già visto il trailer d'annuncio di The Casting of Frank Stone, l'avventura horror singleplayer sviluppata da Supermassive Games e destinata ad approdare quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S?