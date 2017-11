Dead by Daylight ha venduto oltre 3 milioni di copie

Come annunciato nelle scorse ore dal publishere dagli sviluppatori di, horror game con componente multiplayer online asimmetrica, è riuscito a vendere ad oggi oltre 3 milioni di copie.

Inizialmente pubblicato nel 2016 su PC, il gioco di Behaviour Digital è stato quindi rilasciato anche in versione console per Xbox One e PlayStation 4 lo scorso giugno. Un ipotetico arrivo su Nintendo Switch, invece, è abbastanza improbabile, stando alle ultime dichiarazioni degli sviluppatori.

Dead by Daylight è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Nelle scorse settimane è stato pubblicato un nuovo aggiornamento con cui Freddy Krueger, il celebre protagonista della serie cinematografica Nightmare, ha segnato il suo debutto all'interno del gioco horror.