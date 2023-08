Dead by Daylight x Alien: Ellen Ripley e lo Xenomorfo combattono in video

L'aggiornamento di Dead by Daylight dedicato ad Alien che introduce Ellen Ripley e lo Xenomorfo viene lanciato ufficialmente da Behaviour Interactive con l'immancabile video che descrive i contenuti di questo atteso update.

Il nuovo pacchetto contenutistico confezionato dagli autori dell'horror in multiplayer asimmetrico ci immerge nelle atmosfere opprimenti dell'astronave Nostromo, prendendo spunto dalle scene più iconiche della saga cinematografica di Alien e, in special modo, dal capolavoro sci-fi del 1979 diretto da Ridley Scott.

Sia Ellen che lo Xenomorfo, come ogni altro sopravvissuto o killer di Dead by Daylight, è caratterizzato da un proprio set di mosse speciali, tecniche, attacchi e vantaggi: chi desidera tuffarsi ulteriormente nelle atmosfere del cult horror può acquistare la Collezione di Alien, un ricco DLC che contiene le skin degli Xenomorfi Regina, Grid e Clone, come pure gli aspetti secondari di Ellen Ripley 'Ritorno in Azione' e 'Ripley 8'.

Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulla guerra ai cheater di Dead by Daylight testimoniata dall'elevato numero di giocatori bannati nel solo 2022 dai ragazzi di Behaviour.