Dead by Daylight x Alien: l'horror multiplayer accoglie Ellen Ripley e lo Xenomorfo!

A stretto giro di posta dall'eclatante ingresso di Nicolas Cage in Dead by Daylight, gli appassionati dell'horror in multiplayer asimmetrico di Behaviour Interactive si apprestano ad accogliere Ellen Ripley e lo Xenomorfo della saga cinematografica di Alien.

Il teaser confezionato dal team di Behaviour Interactive si riallaccia proprio al capolavoro sci-fi del 1979 diretto da Ridley Scott per immergerci nelle atmosfere opprimenti dell'astronave Nostromo presa d'assalto dallo Xenomorfo.

La collaborazione che farà da sfondo al prossimo Capitolo dell'horror multiplayer sarà quindi dedicata ad Alien, dando modo ai giocatori di indossare i panni della Sopravvissuta Ellen Ripley e dello spietato 'killer spaziale'. Sia Ellen che lo Xenomorfo, come ogni altro protagonista di DBD, sarà caratterizzato da un proprio set di attacchi, mosse speciali e vantaggi, grazie ai quali poter interagire in vario modo con lo scenario e cogliere di sorpresa l'avversario di turno.

Maggiori dettagli sulle abilità di Ellen Ripley e dello Xenomorfo, come pure sui contenuti inediti e sulle novità previste dal prossimo update, verranno condivisi dal team di Behaviour a ridosso del lancio del nuovo Capitolo di Dead by Daylight a tema Alien, previsto per il 29 agosto su PC e console. Nel frattempo, vi lasciamo a questo approfondimento sulla guerra ai cheater di Dead by Daylight con il numero di giocatori bannati nel 2022.