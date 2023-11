Dead by Daylight x Chucky: il nuovo killer ci butta giù come fosse una bambola!

Dopo aver accolto Ellen Ripley e lo Xenomorfo di Alien in Dead by Daylight, gli appassionati dell'horror multiplayer di Behaviour Interactive saranno felici (e terrorizzati) nel sapere che dovranno vedersela presto con Chucky, la Bambola Assassina.

Il nuovo Capitolo che sta per avere inizio nella dimensione a tinte oscure di Dead by Daylight sarà incentrato interamente su quel mattacchione di Chucky. Il prossimo protagonista dell'horror di Behaviour promette di portare una ventata di freschezza (e di paura) nell'esperienza in multiplayer asimmetrico offerta dal titolo.

La rabbia smisurata e la sua statura davvero minuta saranno le armi più affilate di Chucky... insieme ovviamente al coltello da cucina che brandirà emettendo il suono stridulo della sua iconica risata maniacale! A differenza di qualsiasi altro 'cattivone' di Dead by Daylight, la Bambola Assassina potrà saltare attraverso le finestre, sgattaiolare negli spazi angusti e intrufolarsi in aree altrimenti inaccessibili per cogliere di sorpresa gli avversari di turno. Chi vorrà resistere al suo fascino tagliente dovrà quindi fare appello a tutta la propria esperienza, allo spirito di collaborazione tra Sopravvissuti e, perché no, a un pizzico di fortuna.

Nell'ampio ventaglio di abilità di Chucky, naturalmente non mancheranno le animazioni più cruente tratte dai film che lo vedono protagonista (sia da solo che insieme alla sua Sposa Assassina), oltre a una serie di potenziamenti che consentiranno al nostro sghignazzante alter-ego di seminare il terrore tra i sopravvissuti. L'ingresso di Chucky la Bambola Assassina nel multiverso horror di Dead by Daylight è previsto per il 28 novembre, contestualmente al lancio del nuovo Capitolo su PC e console. Sapevate che in Dead by Daylight c'è anche Nicolas Cage?