Dead By Daylight x Nicolas Cage: l'attore svela il trailer alla Summer Game Fest

Dopo aver accolto Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 e molteplici star di Hollywood in Death Stranding, è tempo di dare il benvenuto nel mondo dei videogiochi anche a Nicolas Cage!

Con una comparsata sul palco della Summer Game Fest, il noto attore ha infatti confermato il suo imminente ingresso in Dead By Daylight! La notizia era stata anticipata già alcune settimane fa dal team di sviluppo, con un primo teaser trailer di Nicolas Cage in Dead By Daylight. Ora arriva però la possibilità di dare uno sguardo più approfondito all'inaspettata collaborazione. Direttamente in apertura a questa news potete infatti trovare il primo gameplay trailer dedicato alla trasposizione videoludica dell'attore all'interno dell'avventura a tinte horror.

Nicolas Cage realizzerà il suo debutto in Dead By Daylight il prossimo 25 luglio 2023. Raggiunto Geoff Keighley sul palco della Summer Game Fest, l'interprete ha dichiarato di essere entusiasta di poter compiere un primo passo all'interno del mondo dei videogiochi, una realtà per lui piuttosto nuova a livello professionale.



In tema di collaborazione, dalla Summer Game Fest arriva anche la notizia della futura pubblicazione di un crossover tra Exoprimal e Street Fighter VI, con le due IP di Capcom che uniranno le forze per una collaborazione anche in questo inaspettata.