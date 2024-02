Dead Cells, è ora degli addii: si avvicinano 'nuove avventure' dopo l'update 35

Dead Cells è un roguevania rapido e spietato, ma tutte le cose belle sono destinate a terminare, prima o poi: dopo più di 5 anni dalla pubblicazione di un gioco ispirato come Dead Cells, Evil Empire si dedicheranno a nuove avventure. La giornata di oggi, dunque, segna in via definitiva la fine di un'epoca di update e novità per il celebre gioco.

Come spiegato in via ufficiale dalla stessa software house attraverso un comunicato stampa pubblicato sulle pagine di Steam, Dead Cells riceverà l'update 34 su mobile nel corso dell'anno, insieme all'aggiornamento 35 su PC/Console. Secondo quanto dichiarato dal team, infatti, "con l'evoluzione della situazione abbiamo dovuto modificare la nostra timeline per far sì che fosse tutto al posto giusto". Non vi sono molti riferimenti su quale sia stata la "situazione" che ha comportato una variazione nella roadmap per la pubblicazione dei prossimi update, ma il 2024 sarà un momento delicato per Dead Cells.

Infatti, Motion Twin ha dichiarato che l'update 35 di Dead Cells sarà l'ultimo. "Dopo un'incredibile collaborazione durata 5 anni per portare contenuti aggiuntivi per Dead Cells, Evil Empire si dedicherà a nuove avventure e non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserveranno". Tale decisione, come affermato dal team, sarebbe stata presa dopo che il nuovo atto con il DLC Return to Castelvania di Dead Cells ha riscosso un incredibile successo. Inoltre, la conclusione della partnership in questione spiega anche il lungo silenzio stampa sull'avvenire del titolo. A questo punto, non ci resta quindi che aspettare novità ad Evil Empire sul suo avvenire videoludico.