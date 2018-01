Dead Cells annunciato per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch

, metroidvania in 2D sviluppato daed ancora in fase di Early Access su Steam, è stato quest'oggi annunciato per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch: il gioco uscirà nelle tre edizioni per console nel corso del 2018.

Contestualmente all'annuncio, è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato al titolo, grazie al quale possiamo dare uno sguardo alle sue caratteristiche principali e al suo art design, oltre che a cogliere la chiara ispirazione alla serie di Castlevania.

In aggiunta, è stato confermato dal producer Producer Steve Filby che il gioco è riuscito a raggiungere e oltrepassare le 600.000 copie vendute su Steam in Accesso Anticipato, e che una build giocabile del titolo presenzierà al PAX East che si terrà a marzo.

Dead Cells è ora disponibile in Accesso Anticipato su Steam, mentre arriverà su PS4, Xbox One e Switch nel corso del 2018.