Dead Cells arriva anche su iOS, ecco la data d'uscita

Dopo aver riscosso un notevole successo su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC, Dead Cells sta per arrivare anche su mobile grazie ad un porting curato da Playdigious.

Stando a quanto scritto sulla pagina ufficiale del gioco su App Store, l'arrivo del roguevania è fissato al prossimo 28 agosto 2019 e il suo prezzo di lancio sarà di 8,99 euro. Non è ancora chiaro se all'uscita il gioco integrerà già tutti i contenuti aggiuntivi disponibili sulle altre piattaforme, ma sappiamo con certezza che, anche se dovessero arrivare in un secondo momento, saranno gratuiti.

Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli precisi sul sistema di controllo che fa uso del touchscreen, ma si tratta dell'occasione perfetta per mettere alla prova le nuove funzionalità di iOS 13, già disponibile in beta su iPhone e iPad. Grazie alla prossima versione del software di sistema dei dispositivi Apple, sarà possibile infatti collegare tramite bluetooth i controller PlayStation 4 e Xbox One.

Sembra inoltre che sia in arrivo anche una versione per i dispositivi Android, ma potrebbe trascorrere ancora un po' di tempo prima che ne venga ufficializzata la data d'uscita.

Nel caso voleste saperne di più sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Dead Cells.