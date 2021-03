Dead Cells: arriva l'update 23 in versione alpha su PC, aggiunte nuove armi e mutazioni

Un nuovo aggiornamento per Dead Cells è disponibile su PC in fase alpha, scaricabile attraverso Steam. Si tratta dell'update numero 23 per il popolare roguevania realizzato da Motion Twin ed Evil Empire, disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One, Switch e sistemi mobile.

Intitolato "The Whack-a-mole Update", introduce diverse aggiunte e migliorie: tra le più rilevanti si segnalano tre nuove armi pesanti, tre mutazioni inedite e un ribilanciamento generale della difficoltà da BC0 fino a BC5. Le tre nuove armi sono:

, i cui attacchi possono essere caricati per massimizzare i danni Tombstone, che ha fini prevalentemente umoristici in quanto pianta una pietra tombale sopra i nemici appena sconfitti

Le mutazioni sono invece le seguenti:

, che infligge danni con il passare del tempo a seconda di quante frecce sono conficcate contro un nemico Point Blank, che consente di arrecare danni extra tramite attacchi a corto raggio

Vengono inoltre introdotti diverse migliorie a tutto il gioco in generale, perfezionando l'interfaccia e aggiustando numerosi bug minori. Potete consultare tutte le novità del nuovo update tramite le patch notes presenti sul sito ufficiale di Dead Cells.

Si tratta del primo aggiornamento realizzato dagli sviluppatori in seguito all'uscita del DLC Fatal Falls di Dead Cells, celebrato con un trailer animato. Se non avete ancora avuto modo di giocare uno dei più interessanti roguelike degli ultimi anni, potete leggere la nostra recensione di Dead Cells.