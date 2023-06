Dead Cells, aspettando la versione PS5: oltre 10 milioni di copie vendute

Oltre alla conferma che Dead Cells sbarcherà su PlayStation 5 in versione nativa, accompagnato dall'edizione fisica di Dead Cells Return to Castlevania, per il celebre roguelike in stile Metroidvania targato Motion Twin e Evil Empire non sono ancora finite le buone notizie.

Attraverso un comunicato ufficiale, gli sviluppatori conferma che Dead Cells ha superato la bellezza di 10 milioni di copie vendute, un risultato notevole raggiunto in circa sei anni di commercializzazione: era infatti il 2017 quando l'opera sbarcò su Steam in early access, con la versione completa e definitiva sbarcata un anno dopo anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

I grandi consensi di critica e pubblico hanno posto Dead Cells tra le produzioni indie più amate degli ultimi anni, ed il continuo supporto degli autori nel corso del tempo (tra 34 update gratuiti, collaborazioni con altri brand quali Shovel Knight ed Hotline Miami, e l'arrivo di vari DLC come l'apprezzato Return to Castlevania) hanno cementificato ulteriormente il successo dell'opera. E con l'arrivo della versione nativa PS5, prevista per l'11 agosto 2023, è probabile che il successo del titolo si espanda ancora di più in futuro.

Se ancora non lo avete giocato, la nostra recensione di Dead Cells Return to Castlevania vi spiega perché si tratta di un'ottima espansione, che presto arriverà sul mercato anche in formato retail in una nuova versione completa di gioco base ed ogni altro DLC e contenuto finora pubblicato.