Dead Cells avrà altri due anni di contenuti, e probabilmente anche un sequel

Con Dead Cells, gli sviluppatori di Motion Twin sono riusciti a far breccia nel cuore dei giocatori avendo dato vita ad un gioco ispirato sul profilo grafico e artistico ed estremamente soddisfacente sul versante del gameplay.

Dato il successo riscontrato, Motion Twin ha comprensibilmente deciso di continuare a supportare a lungo il suo gioco arcade, ma il team di sviluppo guarda già con interesse al futuro del franchise, ed inizia ad immaginare ad un possibile seguito.

"Da un punto di vista artistico, c'è un limite a quello che possiamo fare", ha dichiarato nel corso di una recente intervista Steve Filby di Evil Empire, studio a cui sono stati affidati i prossimi contenuti aggiuntivi del gioco, mentre Motion Twin si concentra su dei progetti non ancora annunciati. "Penso che ci saranno almeno altri due anni di contenuti per il gioco base. Forse poi realizzeremo Dead Cells 2 o una versione multiplayer del gioco. Forse faremo la versione Dead Cells di Hollow Knight, un gioco metroidvania vero e proprio. Abbiamo un sacco di idee buffe che potremmo perseguire".

E voi cosa preferireste per il futuro di Dead Cells? Un semplice sequel, oppure un'espansione più stravagante, magari incentrata sul comparto multiplayer online?

Dead Cells è disponibile ora su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi iOS. Per ulteriori approfondimenti sullo spietato roguevania di Motion Twin, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Dead Cells.