Dead Cells, la data di lancio del DLC The Queen and the Sea: nuovo boss e finale inedito

Dopo aver orgogliosamente annunciato il raggiungimento delle 6 milioni di copie vendute da Dead Cells, i ragazzi di Motion Twin hanno comunicato la data in cui esordirà The Queen and the Sea, la nuova grande espansione dell'acclamato roguelike.

Forti del clamoroso successo maturato nel corso di questi anni, la software house francese ha deciso di rinnovare il suo supporto a Dead Cells ed espandere il suo mondo di gioco con dei nuovi DLC anche nel prossimo anno. Si partirà con The Queen and the Sea, disponibile su tutte le piattaforme dal 6 gennaio 2022.

"Con questo DLC stiamo completando il percorso iniziato anni fa con The Bad Seed e Fatal Falls. La fine di una trilogia richiede alcuni tocchi speciali e crediamo di averne inseriti parecchi in questo DLC. Abbiamo un nuovo fantastico boss che siamo sicuri vi sorprenderà più volte, uno dei nuovi livelli è completamente diverso da qualsiasi cosa abbiate visto prima in Dead Cells, inoltre se finirete questo DLC otterrete un nuovo finale!", il commento di Motion Twin presente sulla pagina Steam del gioco. Per una piccola anteprima di ciò che vi aspetta in questa nuova espansione potete dare uno sguardo al filmato che vi abbiamo riportato in apertura.



Per tutti gli ulteriori approfondimenti sul roguelike di Motion Twin, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Dead Cells.