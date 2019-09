Dead Cells, disponibile anche su iOS, sfiora le 2,5 milioni di copie vendute

Nonostante siano ormai trascorsi più di due anni dal debutto di Dead Cells tra i titoli in accesso anticipato su Steam, le vendite del "roguevania" di Motion Twin continuano a dare al team francese grandi soddisfazioni.

Stando a quanto dichiarato da Steve Filby, uno dei membri del team di sviluppo, in occasione del PAX West il gioco ha ormai raggiunto i 2,4 milioni di copie vendute e tale cifra non può che aumentare grazie al recente debutto del gioco su dispositivi iOS e all'imminente arrivo su Android. Pare inoltre che la versione che ha reso maggiormente fieri gli sviluppatori sia quella Nintendo Switch, dal momento che permette ai giocatori di passare immediatamente dalla modalità portatile a quella TV mantenendo tutti i propri progressi.

Attualmente Motion Twin è al lavoro su un aggiornamento che punta a risolvere alcuni piccoli problemi del DLC gratuito Rise of Giants. Chi vuole invece nuovi contenuti può invece dormire sonni tranquilli, dal momento che sono previsti ancora due anni di supporto a Dead Cells oltre all'arrivo di un ipotetico sequel.

Vi ricordiamo che nel caso in cui foste tra i possessori di Dead Cells su dispositivi Apple, potete ora utilizzare i controller PlayStation 4 e Xbox One (quelli con supporto alla tecnologia Bluetooth) grazie all'arrivo di iOS 13.