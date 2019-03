Dead Cells: il DLC gratuito arriva a fine mese, ecco tutte le novità

Il tanto atteso DLC gratuito di Dead Cells sta per arrivare: l'apprezzato e tosto action platformer di Motion Twins riceverà un aggiornamento il 28 Marzo, che comprende una nuova ambientazione, la Caverna, accessibile una volta completato il gioco.

All'interno della Caverna sarà possibile trovare nuovi nemici, un altro boss e probabilmente diversi modi per morire, vista la difficoltà generale dell'avventura. Il livello sarà infatti pieno di pozze di lava e ben dieci nuovi tipi di avversari, pronti a darvi un caldo benvenuto. Non tutti inoltre saranno presenti solo nella nuova ambientazione, per cui aspettatevi pure di trovarli nei livelli precedenti soprattutto alle difficoltà più dure.

Una volta completato il nuovo quadro se ne sbloccherà anche uno nascosto, che, come avvertono gli sviluppatori, è dedicato ai giocatori più esperti, per cui uomo avvisato...

Ma l'aggiornamento porterà anche delle migliorie per il protagonista, con ben dieci nuove skill tra cui l'aggiunta di un animaletto volante, e dieci nuove armi che potranno darvi la giusta spinta verso il successo.

Come detto, il DLC sarà disponibile gratuitamente a partire dal 28 Marzo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per tutte le informazioni vi consigliamo di dare un'occhiata alle patch note ufficiali. Se volete saperne di più sul gioco invece, leggete la nostra recensione di Dead Cells.