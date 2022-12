Dead Cells: l'espansione Return to Castlevania apre i Game Awards 2022!

Gli sviluppatori di Motion Twin aprono il pre-show dei The Game Awards con l'annuncio ufficiale di Return to Castlevania, la prossima espansione di Dead Cells.

Il nuovo contenuto aggiuntivo del sorprendente roguevania Dead Cells darà modo a tutti gli appassionati del genere di vivere un'esperienza inedita in compagnia dei personaggi più iconici della saga di Castlevania.

L'espansione crossover andrà quindi ad ampliare il già enorme perimetro ludico, contenutistico e narrativo di Dead Cells, immergendo i giocatori nelle atmosfere degli scenari di Castlevania per fronteggiare una nuova schiera di mostri.

Similarmente a quanto offerto dagli sviluppatori francesi con Dead Cells The Queen and the Sea, Return to Castlevania dovrebbe proporre un'area inedita con tantissimi tesori da scoprire e misteri da risolvere. La commercializzazione di Dead Cells Return to Castlevania è prevista nel primo trimestre del 2023 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. In cima alla notizia trovate il video di presentazione dell'espansione con protagonisti gli eroi di Dead Cells e Castlevania che ha aperto ufficialmente il valzer degli annunci dei The Game Awards 2022: dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.