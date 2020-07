Dead Cells festeggia tre milioni di copie vendute con il nuovo Update of Plenty

Gli sviluppatori di Motion Twin e Evil Empire hanno annunciato che Dead Cells ha superato i tre milioni di vendite totali. Da oggi è inoltre disponibile il nuovo "Update of Plenty" con tanti piccoli nuovi aggiornamenti.

Il 19° aggiornamento per Dead Cells è disponibile da oggi per tutti i giocatori PC e arriverà più tardi anche su console. Update of Plenty introduce una serie di modifiche tra cui cambiamenti radicali agli oggetti e alle armi, molti dei quali completamente rielaborati, nerfati o potenziati.

Tra gli esempi più significativi, l'update introdurrà dei cambiamenti alle balestre che diventeranno armi a due mani. Il nuovo zaino offrirà la possibilità di tenere un'arma ad una mano e un'altra a due mani senza necessariamente pagare il passaggio da una build all'altra. Anche i commercianti hanno subito un completo restyling con tanto di prezzi aggiornati su molti oggetti. I negozi saranno poi suddivisi in base ad un colore specifico piuttosto che alla tipologia di oggetti venduti.

Potete trovare la patch note completa del nuovo aggiornamento a questo link. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Dead Cells sulle pagine di Everyeye.