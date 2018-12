Dead Cells: gli sviluppatori non sono interessati a realizzare un sequel

Dead Cells è stato uno dei titoli indipendenti maggiormente apprezzati quest'anno. Le vendite sono state più che soddisfacenti (specialmente su Nintendo Switch) e ai recenti Game Awards 2018 ha persino vinto il premio come miglior gioco action del 2018.

Con risultati del genere, nessuno si stupirebbe se Motion Twin annunciasse di aver già messo in cantiere un seguito, ma non è questo il caso. A giudicare dalle dichiarazioni del game designer Sébastien Bénard, che ha avuto modo di parlare ai microfoni di Game Informer, il team non è affatto interessato a lavorare ad un sequel: "Quando crei una grande hit, è meglio utilizzare l'energia che ne scaturisce per fare qualcosa di nuovo. Non credo che svilupperemo Dead Cells 2. Faremmo Dead Cells 2 solo se avessimo davvero bisogno di soldi (ride). In ogni caso, non ci piace fare sempre le stesse cose, anche se cambiassimo idea ne verrebbe fuori qualcosa di diverso, non sarebbe un platform o un rogue-like".

Se siete tra coloro in attesa di un seguito convenzionale di Dead Cells, allora probabilmente siete rimasti delusi. In ogni caso, sarà davvero interessante scoprire cosa hanno in serbo per il futuro i ragazzi di Motion Twin. Nel frattempo, ricordiamo a tutti coloro che non lo hanno ancora giocato, che Dead Cells può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.