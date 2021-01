Dead Cells: gratis per una settimana per tutti gli iscritti a Nintendo Switch Online

Grazie all'iniziativa "Giochi in Prova" di Nintendo tutti i giocatori iscritti al servizio Nintendo Switch Online potranno provare gratuitamente per una settimana il famoso metroidvania Dead Cells sulla console ibrida della grande N.

Grazie a questo appuntamento speciale con il programma "Giochi in Prova" promosso da Nintendo gli iscritti a Nintendo Switch Online potranno scaricare gratuitamente Dead Cells e giocarlo per ben sette giorni, a partire dal giorno 26 gennaio (alle ore 18:00) e fino al 01 febbraio (alle ore 23.59). Dal 28 gennaio al 10 febbraio i giocatori potranno poi usufruire di uno sconto del 50% sull'acquisto della versione completa del roguelike. Se siete tra coloro che sono interessati, Dead Cells è già disponibile per il pre-download sul Nintendo eShop

L'iniziativa di Nintendo arriva in contemporanea con l'uscita del terzo DLC dedicato a Dead Cells: il 26 gennaio uscirà infatti Fatal Falls e introdurrà due biomi inediti, The Fractured Shrines e The Undying Shores, nonché una serie di armi e abilità mai viste prima. Dead Cells Fatal Falls sarà acquistabile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch al prezzo di 4,99 euro.