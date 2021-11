Dead Cells inarrestabile: 6 milioni di copie vendute e nuovi DLC in arrivo

Prosegue inarrestabile il successo di Dead Cells, il roguelike 2D a scorrimento che sta facendo la fortuna dei ragazzi di Motion Twin. La software house indipendente ha annunciato che il suo hardcore game ha raggiunto ad oggi ben sei milioni di copie vendute.

A poco più di un anno dal lancio su dispositivi Android, Dead Cells è stato in grado di raddoppiare le proprie cifre, passando da tre a sei milioni di unità. Risultati davvero impressionanti per un piccolo team come Motion Twin, che comprensibilmente ha annunciato di non voler fermarsi qui con il supporto post-lancio.

Lo studio ha confermato che nel corso dei prossimi mesi continueranno ad arrivare nuovi DLC, a partire da The Queen of the Sea. Descritto come "l'epica conclusione della nostra trilogia di DLC" iniziata con The Bad Seed e proseguita con Bad Falls, The Queen of the Sea arriverà su PC e console nel primo trimestre del 2022. Potete aspettarvi due nuovi biomi, armi, nemici e un boss originale. L'espansione sarà distribuita al prezzo di 4,99 dollari, e Motion Twin utilizzerà i fondi ricavati per creare ancora più contenuti gratuiti per Dead Cells nel 2022 e continuare a lavorare al suo nuovo progetto, di cui però non sappiamo ancora nulla.



Per ulteriori informazioni sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Dead Cells.