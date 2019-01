Dead Cells: Motion Twin conferma lo sviluppo di un DLC gratuito

Dalle pagine di Automaton Media, Benjamin Laulan di Motion Twin conferma il successo commerciale di Dead Cells e annuncia lo sviluppo di un corposo contenuto aggiuntivo che sarà pubblicato nel corso del primo trimestre del 2019 e in via del tutto gratuita.

Il gesto compiuto dai vertici della software house indipendente francese è un ringraziamento per tutti coloro che hanno acquistato il titolo e deciso, così facendo, di premiare gli sforzi profusi in questo progetto del team di Bourdeaux.

Gli appassionati di avventure metroidvania su Nintendo Switch, nella fattispecie, hanno contribuito in larga parte a questo successo con vendite costanti che si sono protratte per tutta la fine del 2018 e che, oltretutto, continuano ad essere piuttosto consistenti, come ci tiene a specificare lo stesso Laulan spiegando che l'edizione nintendiana dell'opera ha saputo superare la soglia psicologica delle 100.000 copie vendute nella settimana di lancio, battendo con un rapporto di quattro a uno tutte le altre versioni.

La calorosa accoglienza riservata a questa nuova proprietà intellettuale dai cultori del genere, comunque, non spingerà i Motion Twin ad abusarne con sequel che rischierebbero di rovinare quanto di buono è stato fatto con questo progetto. Nel corso delle prossime settimane scopriremo cosa hanno in mente gli sviluppatori transalpini per espandere la dimensione fantasy di Dead Cells con il DLC gratuito che verrà pubblicato su PC, PS4, Xbox One e, ovviamente, Nintendo Switch entro la fine di marzo.