Dead Cells non muore mai: disponibile gratis la nuova modalità Boss Rush!

Certi giochi non muoiono mai e Dead Cells è uno di questi! I ragazzi di Motion Twin sono intervenuti sui propri canali ufficiali per annunciare la pubblicazione di un nuovo aggiornamento gratuito con l'inedita modalità Boss Rush.

Boss Rush è una nuova modalità che vi permette di affrontare in rapida successione 3 o 5 boss per sbloccare nuove armi, abilità e mutazioni. Per affrontarla dovete dirigervi nel seminterrato di Prisoner's Quarters: una volta al suo interno, seguite il corridoio finché non vi trovate dinanzi alla terza porta, quella accanto a una testa di un boss di colore rosso. Dietro di essa ci sono altre quattro porte, che celano altrettante sfide:

Stage 1 - 3 boss

- 3 boss Stage 2 - 3 boss con modificatori

- 3 boss con modificatori Stage 3 - 5 boss

- 5 boss Stage 4 - 5 boss con modificatori

I boss vengono pescati in maniera causale dai seguenti tier:

Tier 1 - Concierge, Conjunctivius, Mama Tick

- Concierge, Conjunctivius, Mama Tick Tier 2 - Time Keeper, The Giant, The Scarecrow

- Time Keeper, The Giant, The Scarecrow Tier 3 - Hand of the King, The Servants (solo il combattimento finale, non l'intera torre!), The Queen

Negli Stage 1 e 2 troverete un boss Tier 1, uno Tier 2 e uno Tier 3. Negli Stage 3 e 4 dovrete invece affrontare due boss Tier 1, due Tier 2 e uno Tier 3. Tra i modificatori dei boss degli Stage 2 e 4 figurano arti aggiuntivi, poteri curativi, nemici aggiuntivi e tanti altri espedienti per rendervi la vita ancora più difficile.

Tutto chiaro? Riavviate il gioco e dateci dentro! Se invece non avete mai sentito parlare dell'eccezionale roguevania di Motion Twin, vi consigliamo leggere la nostra recensione di Dead Cells.