Dead Cells: tutte le novità del Corrupted Update, già disponibile su PC

Motion Twin e Evil Empire hanno recentemente pubblicato un grande aggiornamento per Dead Cells, il Corrupted Update, già disponibile su PC e che presto arriverà anche su PS4, Xbox One e Switch, che introduce una serie di importanti novità.

Il Corrupted Update aggiunge un nuovo mini bioma opzionale che riflette le Profondità della Prigione e offre ai giocatori sfide più brevi con un baule maledetto disponibile dall'inizio. Vengono introdotti anche i nuovi Frammenti di Pergamena che possono essere utilizzati per comporre una tripla pergamena, con nuovi Recycling Tubes rivolti ai giocatori più esperti che si sbloccano quando si arriva alla Mano del Re in difficoltà BC1. Questi ultimi sostituiscono l'equipaggiamento iniziale con quattro serie di oggetti casuali tra cui scegliere per affrontare nel migliore dei modi il primo livello. Ancora, l'update aggiunge una nuova runa, chiamata Explore's Instinct, che rivela tutta la mappa e i punti d'interesse. Arrivano anche tre nuove mutazioni Tattiche: Crow's Feet, Tactical Retreat e Networking. Potete trovare la lista completa degli aggiornamenti a questo link.

Gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di altri contenuti per il gioco base e hanno parlato dell'arrivo di un eventuale Dead Cells 2. Vi ricordiamo che potete leggere la recensione di Dead Cells sulle pagine di Everyeye.