Dead Cells: il nuovo DLC 'Fatal Falls' arriverà ad inizio 2021, ecco il trailer

Gli sviluppatori di Motion Twin e Evil Empire, non paghi dello strepitoso successo di Dead Cells, hanno annunciato l'arrivo del nuovo DLC intitolato Fatal Falls nel primo quarto del 2021, celebrando così la quota di 3.5 milioni di copie vendute dal celebre rogue-like.

Il DLC Fatal Falls per Dead Cells offrirà: "Due biomi completamente nuovi, The Fractured Shrines e The Undying Shores, così come un nuovo boss che sono paralleli alle aree Stilt Village, Clock Tower e Time Keeper e ai loro percorsi alternativi. Queste aggiunte offriranno nuove e significative opzioni per i fan che cercano un'esplorazione middle-run e saranno piene di nuovi modi per soccombere di una morte dolorosa. L'aggiornamento porterà anche una serie di nuove armi i cui dettagli verranno rivelati presto".

Fatal Falls rappresenta la seconda tornata di contenuti a pagamento per il vincitore del Game of the Year del 2018: il primo DLC chiamato The Bad Seed aveva infatti già contribuito ad ampliare la longevità del titolo. Il nuovo DLC arriverà nella prima parte del 2021 al prezzo di 4.99 dollari (o equivalente). Potete trovare tutti i dettagli a questo link.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio di Fatal Falls, vi ricordiamo che Dead Cells è disponibile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android.