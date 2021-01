Dead Cells: il nuovo video gameplay fissa l'uscita del DLC Fatal Falls

Gli autori francesi di Motion Twin affidano al nuovo video di Dead Cells Fatal Falls il compito di mostrare delle scene di gameplay del DLC e di svelarne la data d'uscita su PC, console e sistemi mobile.

Con Fatal Falls, l'eroe del sorprendente metroidvania roguelike firmato da Motion Twin ed Evil Empire dovrà fare appello a tutte le sue forze per fronteggiare la minaccia rappresentata dai nuovi nemici che l'attendono nei biomi inediti di The Fractured Shrines e The Undying Shores.

Per avere la meglio sulle creature e sui pericoli che si annidano in aree come Stilt Village, Clock Tower e Time Keeper, gli utenti dovranno ampliare il proprio ventaglio di tecniche grazie anche all'utilizzo di armi inedite.

Come possiamo scoprire ammirando il video che campeggia a inizio articolo, l'uscita di Dead Cells Fatal Falls è prevista per il 26 gennaio al prezzo di 4,99 euro su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android. A chi si avvicina solo adesso a questa avventura e intende recuperarla approfittando del lancio della nuova espansione, consigliamo di leggere la nostra recensione di Dead Cells realizzata da Marco D'Amico dopo essersi cimentato nelle sfide offerte da questo roguevania dalle tinte gotico-medievaleggianti.