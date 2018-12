Dead Cells premiato come miglior gioco action ai Game Awards 2018

Negli istanti iniziali dei Game Awards 2018, Dead Cells, apprezzato titolo sviluppato da Motion Twin disponibile su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One, è stato premiato come miglior gioco d'azione dell'anno.

Dead Cells è un interessante rogue lite 2D ispirato ai metroidvania che include elementi procedurali e la meccanica del permadeath. Il titolo presenta un tasso di difficoltà più alto della media, e vi mette di fronte una varietà di boss e nemici da affrontare durante ogni vostra run. Alcune abilità vengono mantenute tra una partita e l'altra, e questo vi permette di percorrere sentieri, spesso segreti, mai esplorati in precedenza.

Ricordiamo ai lettori che Dead Cells è disponibile ora per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Negli scorsi mesi è apparsa su Google Play la versione mobile del gioco, ma Twin Motion non ha mai parlato ufficialmente di questa nuova possibile edizione del prodotto.