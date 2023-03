Dead Cells Return to Castlevania in arrivo: il castello di Dracula nel video gameplay

Tra i nuovi contenuti videoludici in arrivo a marzo, trova spazio anche il lancio di Dead Cells: Return to Castlevania, espansione che fonde l'immaginario di Dead Cells e l'iconica saga Konami.

A pochi giorni dal debutto del corposo DLC, il team di Motion Twin accompagna i giocatori alla scoperta del Castello di Dracula. Con il video gameplay che trovate in apertura a questa news, la software house rende infatti disponibili circa 15 minuti di Dead Cells: Return to Castlevania.

Tra i lugubri corridoi del castello, i nostalgici della serie Castlevania tornano a incontrare alcuni dei suoi più celebri personaggi, da Alucard a Richter Belmont. Sul fronte contenutistico, Return to Castlevania si presenta come la più grande e ambiziosa espansione di Dead Cells. Un set di 14 nuove armi, una storia inedita e una mappa stracolma di segreti e stanze nascoste rappresentano alcuni delle caratteristiche del DLC.



Dopo l'annuncio di Dead Cells: Return to Castlevania introdotto in pompa magna alla cerimonia dei The Game Awards 2022, l'espansione è ormai in dirittura di arrivo. La pubblicazione del DLC è infatti in programma per il prossimo lunedì 6 marzo 2023, in contemporanea su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. I possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S potranno ovviamente fruire del contenuto in retrocompatibilità.