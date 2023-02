Dead Cells Return to Castlevania: l'atteso DLC crossover ha una data

Dal lancio avvenuto nel 2018, Dead Cells ha riscosso un grande successo di critica e pubblico, continuando ad attirare l'attenzione dei giocatori grazie alla regolare pubblicazione di nuovi contenuti da parte di Motion Twin, che hanno arricchito sempre di più l'ormai celebre roguelike 2D in stile Metroidvania.

Ora in particolare c'è grande attesa nei confronti dell'espansione di Dead Cells incentrata su Castlevania rivelata ai The Game Awards 2022, che promette di dare vita ad un avvincente crossover con lo storico brand di Konami. In occasione del Nintendo Direct di febbraio 2023 c'è stato modo di vedere nuovamente in azione il DLC, assieme alla conferma sulla data d'uscita.

Dead Cells Return to Castlevania sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2023, non solo su Nintendo Switch ma anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il nuovo contenuto aggiuntivo permetterà di immergersi nuovamente nelle atmosfere dei celebri Castlevania 2D di Konami, con i giocatori che potranno esplorare il Castello di Dracula ed i suoi dintorni assieme a personaggi storici della serie quali Alucard e Ritcher Belmont, con tanto di battaglia contro Dracula stessa ed il suo fedele servitore Morte. Si tratta quindi di un contenuto aggiuntivo imperdibile per i fan dei due brand, che dal prossimo marzo potranno così godersi uno dei DLC più interessanti mai creati per Dead Cells.

Nel frattempo ricordiamo il grande successo di Dead Cells su sistemi mobile, capace di piazzare oltre 5 milioni di copie