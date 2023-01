Dead Cells: Return To Castlevania è frenetico e spaventoso nell'ultimo teaser

L'espansione Dead Cells: Return To Castlevania ha aperto con il botto i The Game Awards 2022, annunciando una collaborazione che ha fatto felici i fan più sfegatati dei due franchise.

Ebbene, il succoso DLC è tornato a mostrarsi con un breve teaser, della durata di circa 40 secondi, che ci ha permesso di avere una breve anteprima su ciò che ci aspetta in questa esperienza, tra mostri e creature sovrannaturali di ogni genere.

Return To Castlevania, per chi non ne fosse a conoscenza, è stato realizzato dagli sviluppatori di Dead Cells con il supporto di Konami e offrirà un'esperienza spettrale in cui, facendoci strada tra i mostri a suon di croci e boccette di acqua santa, dovremo raggiungere il castello di Dracula in compagnia di Alucard e Richter Belmont. Il DLC contemplerà inoltre la presenza di 12 brani tratti dalla colonna sonora di Castlevania totalmente reimmaginati.

Quanto alla data d'uscita, per adesso sappiamo soltanto che Dead Cells: Return To Castlevania uscirà nel primo trimestre del 2023 su tutte le maggiori piattaforme. Restiamo dunque in attesa che publisher e sviluppatori ci diano informazioni più precise sulla finestra temporale in cui avverrà la commercializzazione del prodotto.

In chiusura, vi rimandiamo alla recensione di Dead Cells realizzata dalla nostra redazione, qualora ve la foste persa.