Dead Cells Return to Castlevania: nuove immagini e tanti dettagli sull'espansione

Dopo aver aperto i Game Awards 2022 con il video reveal di Dead Cells Return to Castlevania, i ragazzi di Motion Twin ed Evil Empire illustrano nel dettaglio i contenuti l'esperienza di gioco promessa da quella che, a detta degli stessi sviluppatori, sarà l'espansione più grande di sempre di Dead Cells.

Dalle colonne del PlayStation Blog, gli autori indie ci offrono una veloce infarinatura sul canovaccio narrativo scritto in collaborazione con Konami e, soprattutto, sulle attività da svolgere immergendoci nelle atmosfere di questo atteso DLC.

In Return to Castlevania dovremo seguire le orme del clan Belmont e farci strada nel castello di Dracula fino a giungere alla Sala del Trono che domina un complesso strutturato in due enormi livelli pieni di mostri e creature d'ogni sorta.

Ad accompagnarci in questo viaggio ci saranno Alucard e Richter Belmont, che ci guideranno all'interno del Castello di Dracula per dispensare consigli e fornirci potenti armi come l'Ammazzavampiri, la Croce da combattimento, l'Acqua Santa e altri equipaggiamenti iconici di Castlevania. I due biomi inediti dell'espansione saranno pieni di stanze nascoste e tanti segreti da scoprire ascoltando la versione reinventata 'in stile Dead Cells' di 12 brani storici di Castlevania.

La commercializzazione di Dead Cells Return to Castlevania è prevista nel primo trimestre del 2023 su PC e console. Qualora ve la foste persa, eccovi la nostra recensione di Dead Cells.