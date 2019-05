Dead Cells: Rise Of The Giant arriva questa settimana su Switch

Se state aspettando con ansia l'arrivo del primo contenuto aggiuntivo gratuito di Dead Cells in versione Nintendo Switch, allora abbiamo ottime notizie per voi. Il DLC Rise of the Giant arriverà infatti sulla console ibrida della grande N nel corso della settimana.

Chiunque possieda una copia di Dead Cells su Switch potrà infatti scaricare senza costi aggiuntivi l'aggiornamento gratuito contenente il DLC a partire dal prossimo 23 maggio 2019. Nel caso non foste a conoscenza delle novità introdotte con Rise of the Giant, sappiate che troverete due nuove aree da esplorare, due boss da sconfiggere, dieci nuove tipologie di nemici, tre abilità inediti, dieci nuove armi e un sistema che vi permetterà di modificare l'aspetto del protagonista con 50 diverse personalizzazioni.

Vi ricordiamo che Dead Cells è disponibile su PC (sia su Steam che su GOG), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Pare inoltre che il gioco approderà anche su dispositivi iOS e Android nel corso dell'estate 2019.

Sapevate che Dead Cells ha venduto 1 milione di copie e la maggior parte degli acquisti è stata fatta su PC? Pare inoltre che Motion Twin non abbia intenzione di realizzare un sequel di Dead Cells.