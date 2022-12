Dead Cells sbarca su Apple Arcade, l'abbonamento Premium mobile gaming

Sono ormai passati oltre quattro anni dalla pubblicazione su queste pagine della nostra recensione di Dead Cells, roguevania sviluppato da Motion Twin che ha lasciato un segno nel mondo indie. Se non avete mai avuto modo di metterci le mani, adesso c'è una nuova possibilità: Dead Cells è sbarcato su Apple Arcade.

L'annuncio è arrivato mediante un trailer pubblicato a inizio dicembre 2022 sul canale YouTube di Playdigious, publisher di giochi indie che si è occupato del porting mobile del titolo. Dead Cells era già disponibile su dispositivi mobili da tempo, ma ora coloro che dispongono della sottoscrizione Apple Arcade possono scaricarlo senza mettere ulteriormente mano al portafogli.

Risulta infatti possibile procedere al download, mediante iPhone, iPad o Apple TV, direttamente dall'apposita pagina dell'App Store. Ricordiamo che l'abbonamento ad Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese, al netto della prova gratuita iniziale dalla durata di un mese. I titoli inclusi nella sottoscrizione, che sono più di 200, sono privi di pubblicità e acquisti in-app.

Insomma, in seguito allo sbarco di Old Man's Journey su Apple Arcade, uno dei tanti titoli in grado di dimostrare che ricette ludiche complesse e narrazioni intense possono esistere anche su smartphone e tablet (d'altronde, si fa semplicemente riferimento a un dispositivo diverso da cui si usufruisce di un'esperienza, soprattutto nell'era del cloud gaming), il catalogo Premium della società di Cupertino si è arricchito di un altro titolo non di poco conto.