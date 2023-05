Dead Cells sbarca su PS5: annunciata l'edizione fisica di Return to Castlevania

Era nell'aria: l'ESRB aveva classificato la versione PS5 di Dead Cells lo scorso marzo, e adesso è confermato ufficialmente che l'apprezzato roguelite sta per arrivare sulla console Sony di attuale generazione, accompagnato tra l'altro da un'edizione fisica comprensiva del DLC Return to Castlevania.

Il publisher Merge Games e lo sviluppatore Motion Twin hanno annunciato la versione nativa PlayStation 5 di Dead Cells Return to Castlevania, in arrivo l'11 agosto 2023 attraverso una nuova edizione retail prevista anche per PS4 e Nintendo Switch sempre per lo stesso giorno. Oltre a contenere l'espansione incentrata su Castlevania, le nuove edizioni previste per l'estate includeranno il gioco base e tutti gli altri DLC finora pubblicati (Rise of the Giants, The Bad Seed, Fatal Falls e The Queen and the Sea).

Oltre alla versione Standard verrà distribuita anche una Signature Edition che tra i vari extra offrirà un CD con la colonna sonora, un artbook esclusivo, delle spille a tema e molto altro ancora. Per gli appassionati di Dead Cells e amanti di Castlevania si tratta dunque di un'occasione d'oro per avere il gioco completo in formato fisico, così da portarsi a casa in un colpo solo tutte le espansioni pubblicate nel corso degli anni oltre all'avventura tributo alla serie Konami. A tal proposito, la nostra recensione di Dead Cells Return to Castlevania vi riassume tutte le qualità di questa gradita operazione nostalgia.