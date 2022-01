Dead Cells: uno splendido trailer animato presenta il DLC The Queen and the Sea

Gli sviluppatori di Motion Twin presentano il trailer di lancio di The Queen and the Sea, il nuovo DLC di Dead Cells da oggi disponibile per l'acquisto. L'espansione include un nuovo boss e un finale inedito, ed arricchisce in generale il pacchetto contenutistico dell'acclamato roguelite.

La software house francese di Motion Twin lancia ufficialmente la sua nuova espansione tramite lo splendido trailer animato che vi abbiamo riportato più in alto, utile per familiarizzare con ambientazioni, personaggi e creature inclusi nel DLC.

"Fatti strada attraverso relitti affondati, scala un faro in fiamme e affronta il tuo avversario più letale finora. Se riesci a sopravvivere a tutto questo, forse riuscirai finalmente a lasciare quest'isola dimenticata da Dio... Questo contenuto è stato aggiunto alle fasi finali del gioco per fornire un'alternativa ai biomi di Castello Alto Picco, della Distilleria Derelitta e della Sala del trono".

I giocatori possono inoltre aspettarsi i classici contenuti extra delle espansioni del gioco, tra cui: 9 nuove armi, tra cui uno squalo da lancio, un tridente e un uncino da pirata (la benda non è inclusa); un animale non molto carino; un mucchio di nuovi completi; nuovi nemici da massacrare.



Dead Cells ha superato le 6 milioni di copie vendute globalmente sulle piattaforme PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e iOS e Android.