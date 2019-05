Dead Cells supera le 2 milioni di copie e riceve un DLC gratuito su PS4 e Switch

A poco meno di due mesi dall'annuncio del raggiungimento del milione di unità vendute, Motion Twin ci fa sapere che Dead Cells è riuscito a fare ancora di meglio: il numero di copie acquistate dai giocatori, infatti, è salito a ben 2 milioni... un risultato eccezionale per una produzione indipendente!

L'annuncio è stato dato in occasione della pubblicazione di Rise of the Giant, primo DLC gratuito di Dead Cells, su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il lancio su Xbox One, purtroppo, è stato posticipato a causa di alcuni problemi riscontrati durante il processo di certificazione, la cui risoluzione, in ogni caso, non dovrebbe richiedere molto tempo. Il DLC, ricordiamo, è già disponibile su PC dallo scorso 28 marzo.

Rise of the Giant introduce 10 nuove tipologie di nemici affrontabili ai livelli di difficoltà più alti, 3 nuove abilità, 10 armi inedite (tra le quali spiccano Giant Killer, Boi Axe e Thunder Shield) e un livello segreto indirizzato ai giocatori più esperti. Per celebrare il raggiungimento delle due milioni di copie vendute e la pubblicazione del DLC, Motion Twin ha deciso di scontare Dead Cells del 20% su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nel corso dell'estate il titolo verrà pubblicato su iOS, mentre su Android arriverà successivamente.