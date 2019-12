Dead Cells: svelata in video The Bad Seed, la prossima espansione del metroidvania

Gli autori francesi di Motion Twin presentano ufficialmente The Bad Seed, la prima espansione a pagamento del sorprendente metroidvania Dead Cells per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS.

Il DLC in questione sarà disponibile nei primi mesi del 2020 e promette di ampliare il già enorme universo di gioco dell'avventura ruolistica di Motion Twin con l'introduzione dell'Arboretum, una nuova area piena di nemici da abbattere, di tesori da scoprire e di misteri da risolvere.

L'esplorazione libera dell'Arboretum darà modo agli emuli dell'eroe di Dead Cells di visitare anche delle regioni inedite come la Palude e il Cuore della Palude. Ad arricchire l'offerta ludica di questa espansione ci penseranno poi delle creature nuove di pacca, un boss progettato per mettere alla prova anche le abilità dei giocatori più esperti, degli elementi di equipaggiamento inediti e, naturalmente, nuovi biomi caratterizzati da un peculiare stile artistico e da un proprio layout.

Nell'annunciare The Bad Seed, i ragazzi di Motion Twin spiegano di aver deciso di abbandonare momentaneamente la formula degli update gratuiti e di proporre l'espansione al prezzo di 4,99 dollari per un solo e unico scopo, ossia quello di garantire ancora per molti mesi lo sviluppo di Dead Cells e, soprattutto, per supportare gli sforzi compiuti dalla software house francese nel delicato passaggio al loro prossimo videogioco (presumibilmente il sequel Dead Cells 2, o comunque un titolo del medesimo genere e stile artistico).