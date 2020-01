Dead Cells: ecco il trailer di lancio per il nuovo DLC dal titolo "The Bad Seed"

Gli sviluppatori di Motion Twin hanno pubblicato il trailer di lancio per il nuovo DLC di Dead Cells, intitolato "The Bad Seed" che introdurrà nuove mappe, armi e bossfight inedite, in arrivo l'11 febbraio su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

In particolare, il trailer di lancio di The Bad Seed presenta la nuova area dell'Arboretum che permetterà ai giocatori di visitare le regioni inedite della Palude e il Cuore della Palude. Il DLC introdurrà anche un nuovo boss nelle fasi iniziali del gioco, così da incentivare i giocatori che hanno già affrontato l'avventura. Inoltre l'aggiornamento sarà accompagnato da una serie di nuove armi, tra cui una Falce Massiccia, una notevole quantità di nemici inediti e artefatti nuovi di zecca.

L'espansione arriverà contemporaneamente su tutte le piattaforme con la patch 1.6. Gli sviluppatori hanno deciso di abbandonare momentaneamente la formula dell'aggiornamento gratuito e di proporre The Bad Seed ad un prezzo di 4,99 dollari con lo scopo di garantire allo studio la liquidità per continuare a supportare adeguatamente il titolo e di lavorare, presumibilmente, sul sequel Dead Cells 2.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che la recensione di Dead Cells è disponibile sulle pagine di Everyeye.