Dead Island 2 appena sufficiente per EDGE: i voti di Everspace 2 e Have a Nice Death

All'interno del suo nuovo numero editoriale, la nota rivista britannica EDGE ha incluso tutte le sue ultime recensioni riguardanti i più recenti titoli usciti sul mercato. Tra questi c'è anche Dead Island 2, produzione dallo sviluppo piuttosto travagliato che si appresta a debuttare domani 21 aprile dopo essere stato annuncaito quasi 10 anni fa.

Dopo un'attesa così lunga, c'era molta curiosità nei riguardi di Dead Island 2, ed il titolo di Deep Silver è infine riuscito a convincere soltanto a metà. Con un Metacritic attuale di 75/100, l'action a base di zombie si accontenta di una semplice sufficienza sulle pagine di EDGE. Per approfondire il titolo, vi consigliamo di recuperare la nostra Recensione di Dead Island 2.

La testata ha inoltre svelato le valutazioni riguardanti altri giochi, tra i quali spiccano Everspace 2, Have a Nice Death e The Dark Pictures: Switchback VR per PlayStation VR 2. Di seguito vi riportiamo tutti i voti assegnati da EDGE nel suo ultimo numero:

Dead Island 2 – 6

The Last Worker – 6

Deceive Inc – 8

Everspace 2 – 7

Have A Nice Death – 7

Terra Nil – 6

The Dark Pictures: Switchback VR – 4

Dredge – 6 Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – 8

The Wreck – 7

Can of Wormholes – 9

Raiden III x Mikado Maniax – 8

A convincere maggiormenti i recensori britannici è stato quindi Can of Wormholes, un peculiare puzzle game indie che ci mette nei panni di una lattina senziente. Pur senza entusiasmare particolarmente, promossi anche Everspace 2 e Have a Nice Death, mentre The Dark Pictures: Switchback VR viene penalizzato con un sonoro 4.