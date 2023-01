In Dead Island 2 le armi si potranno rompere: gli sviluppatori spiegano perché

In attesa che i giocatori possano tornare a massacrare non morti in Dead Island 2, gli sviluppatori hanno confermato la presenza di una meccanica non particolarmente apprezzata, ovvero la durevolezza delle armi.

In sostanza, ogni singolo strumento di morte presente nel gioco sarà caratterizzato anche da una sorta di indicatore della 'salute' che andrà diminuendo con l'utilizzo dell'arma fino a quando non raggiungerà lo zero, rendendo l'oggetto inutilizzabile. Pur essendo spesso un argomento caldo tra gli appassionati (che l'hanno spesso criticata in The Legend of Zelda Breath of the Wild), che considerano questo sistema fastidioso, il team di sviluppo del titolo a base di zombi ha spiegato che si tratta di una feature necessaria.

Ecco di seguito le parole degli sviluppatori:

"Con la durevolezza delle armi non vogliamo trasformare Dead Island 2 in un simulatore o in un survival horror. Si tratta di uno strumento che utilizziamo per incoraggiare gli sviluppatori a fare ritorno al banco da lavoro e non limitarsi a riparare o potenziare ciò che si portano avanti da svariati livelli. La nostra intenzione è quella di spingere il giocatore a riflettere se sia meglio pagare per potenziare un'arma oppure acquistarne una nuova e già modificata presso un venditore. Vogliamo che il giocatore si senta libero e stimolato a tornare alla base per provare sempre qualcosa di nuovo."

Insomma, secondo gli sviluppatori l'eventuale assenza dell'usura delle armi avrebbe effetti negativi sull'esperienza di gioco, poiché tutti si limiterebbero all'utilizzo di pochi oggetti per l'intera partita.

Curiosi di scoprire come funzionerà (e se funzionerà) questa meccanica nella nuova iterazione della serie, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima di Dead Island 2, che arriverà il prossimo 28 aprile 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.