Dead Island 2, le armi si romperanno velocemente: gli sviluppatori spiegano perché

Nel corso di un'intervista con il portale VG247, Dambuster Studio ha fornito nuovi dettagli su Dead Island 2, soffermandosi in particolare sul sistema di combattimento e le armi che i giocatori potranno utilizzare nella nuova avventura post-apocalittica a tema zombie.

Il nuovo episodio di Dead Island offrirà numerose armi da fuoco ed oggetti contundenti, ma mentre per le prime sarà possibile trovare diverse munizioni sparse lungo la mappa, gli strumenti per gli scontri ravvicinati tenderanno ad usurarsi velocemente fino a rompersi, divenendo così inutilizzabili. "Vogliamo che i giocatori esplorino l'intero set di armi disponibili, ci sono tantissime modifiche, perfezionamenti ed altre cose all'interno del gioco che vogliamo i giocatori sperimentino tutto", spiega il design director Adam Duckett sui motivi per cui la durabilità degli oggetti sarà molto sottile.

In ogni caso raramente gli utenti si ritroveranno disarmati, data l'abbondanza di equipaggiamenti presenti: "I giocatori possono tenere con sé un'ampia varietà di strumenti nel loro arsenale, quindi non si ritroveranno praticamente mai senza qualcosa da poter utilizzare", aggiunge il designer. Duckett rivela inoltre che l'usura delle armi avrà un tono molto realistico, e che "non c'è niente di più soddisfacente nel rompere una katana, osservare l'elsa nelle proprie mani, e notare poi il resto della lama infilzata nella testa di uno zombie".

L'aggiunge spiega che un indicatore della resistenza dell'arma sarà presente nell'interfaccia di gioco, ma disattivare quest'ultima potrebbe far sentire il giocatore ancora più immerso nell'azione: "Puoi tranquillamente disattivare l'HUD ed osservare l'arma che si rovina davanti ai tuoi occhi attraverso più fasi. Gli utenti potranno così guardare l'oggetto, pensare che si sta usurando e dunque essere spinti a sostituirlo". Insomma, pur puntando ad un'impostazione sopra le righe, Dead Island 2 manterrà ugualmente un certo realismo nell'approccio al mondo di gioco ed ai combattimenti, rendendo così l'avventura più coinvolgente.

Dambuster Studio si sta mettendo di grande impegno per realizzare un gameplay di alto profilo, assicurando anche che il FLESH System di Dead Island 2 migliorerà radicalmente l'esperienza dei giocatori. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Dead Island 2, che abbiamo provato durante la Gamescom 2022.