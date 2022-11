Dead Island 2, arriva Amy: la runner ammazza zombi si presenta in video

Dopo averci tirato su il morale per il rinvio di Dead Island 2 con un video su Jacob, gli studi Dambuster riguadagnano i social per presentarci Amy, una runner paralimpica che sfrutterà le sue abilità da atleta per sopravvivere all'apocalisse zombi della nuova avventura splatter horror di Deep Silver.

Abituata da sempre a fronteggiare le avversità, l'arguta Amy sfrutterà a proprio vantaggio la situazione per allenarsi e, al tempo stesso, divertirsi in un modo a lei completamente sconosciuto, ossia falciando gli zombi!

Chi indosserà i panni di Amy potrà contare su diverse abilità speciali: la prima, Ottimo Lancio, consentirà alla runner ammazza zombi di recuperare resistenza lanciando un'arma contro i nemici, mentre la seconda, Divide et Impera, aumenterà i danni inflitti ai non-morti isolati.

In calce alla notizia trovate il video, con scene di gameplay inedite, che descrive le abilità sbloccabili da Amy esplorando l'inferno zombi di Dead Island 2.

In ragione dell'ultimo rinvio deciso da Deep Silver per finalizzare lo sviluppo di Dead Island 2, il nuovo survival open world degli studi Dambuster è previsto al lancio per il 28 aprile del 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.