Dead Island 2 è in arrivo: il nuovo video è un tripudio di carne e sangue!

Dopo aver svelato le specifiche PC di Dead Island 2 e i preset grafici su PS5 e Xbox Series X|S, per Deep Silver è giunta l'ora di tuffarci nelle atmosfere di questo atteso survival horror dandoci in pasto l'immancabile Trailer di Lancio che ci ricorda l'imminente uscita del titolo.

Preceduto dal cinematic trailer di Dead Island 2 realizzato in collaborazione con il team Elastic, il nuovo video degli studi Dambuster mostra le prime battute della campagna principale e degli spezzoni di gameplay che riassumono la folle esperienza da vivere nei panni dei sopravvissuti all'apocalisse zombie di Los Angeles.

Nel corso dell'avventura, il nostro intrepido alter-ego dovrà fronteggiare tutta una serie di minacce e acquisire l'esperienza necessaria per sbloccare armi speciali, potenziamenti e informazioni utili per abbattere i non-morti più coriacei.

Il tratto distintivo del gameplay di Dead Island 2 sarà rappresentato dallo Skill Deck, un sistema che soppianterà i 'classici' alberi di abilità per dare modo ai giocatori di ottenere poteri, bonus e capacità uniche per il proprio eroe attraverso la raccolta delle Carte Abilità disseminate nelle aree più nascoste e pericolose della mappa.

Che ci crediate o meno, dopo tanti rinvii il lancio di Dead Island 2 è previsto per il 21 aprile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più sull'ultimo survival horror in salsa splatter di Dambuster Studios e Deep Silver, qui trovate il nuovo approfondimento sulle cinque cose da sapere prima di giocare a Dead Island 2.