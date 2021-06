Dead Island 2, aspettando la data di uscita: spunta un trailer, ma è falso

In attesa della trasmissione della conferenza E3 2021 di Xbox e Bethesda, in programma per la serata di domenica 13 giugno, continuano le indiscrezioni legate ai possibili annunci della fiera losangelina.

In particolare, nelle ultime ore, ha trovato diffusione in rete un video dedicato a Dead Island 2. Il trailer, apparso su di un Canale YouTube caratterizzato da un layout e un'estetica simile a quella del Canale YouTube ufficiale dell'E3 2021. Proprio il dettaglio ha portato diversi osservatori a interpretare il misterioso trailer come un possibile leak. Il filmato, oltre ad alcune sequenze di gameplay, infiammava il gli appassionati con l'annuncio di una finestra di lancio di Dead Island 2, che veniva indicata per il tardo 2021. Il filmato suggeriva inoltre l'apertura dei preordini nel corso della giornata odierna.



A breve distanza dal diffondersi del trailer in rete, un'analisi più attenta da parte della community ha però confermato che il video è in verità un fake. Con sequenze di gameplay tratte da una vecchia build del 2015, il filmato non è stato reso disponibile da Deep Silver e dal team di YAEGER. Al momento, dunque, non vi sono particolari aggiornamenti sul destino di Dead Island 2, che potrebbe anche non essere presente sul palco degli eventi dell'edizione 2021 dell'E3.