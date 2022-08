Dead Island 2 avvistato sulla homepage di Xbox: ritorno alla Gamescom?

Sembra ormai sempre più certo: Dead Island 2 dovrebbe essere alla Gamescom 2022, facendo così il suo ritorno in scena a otto anni dall'annuncio ufficiale avvenuto durante l'E3 2014. Ne è sicuro Tom Henderson che su Twitter condivide un altro importante dettaglio.

L'insider fa infatti notare che una pagina pre-order dedicata al survival a base di zombie è comparsa sulla homepage di Xbox, rafforzando ulteriormente i rumor che danno per certa la presenza di Dead Island 2 alla kermesse di Colonia. Si tratta tra l'altro dell'ennesimo indizio, considerato che negli scorsi giorni Amazon ha rivelato l'uscita di Dead Island 2 a febbraio 2023 su PC e console PlayStation e Xbox, mostrando anche la cover del gioco ed alcune immagini.

E parlando appunto di immagini, non è ancora finita: in rete sono trapelati screenshot inediti relativi all'opera in sviluppo presso Dambuster Studios, raffiguranti un logo del gioco ed alcune sequenze di gameplay. A questo punto non resta davvero altro da fare se non attendere l'Opening Night Live della Gamescom 2022, in onda il 23 agosto a partire dalle ore 20:00 italiane, per scoprire se l'opera sarà in azione: vero che ufficialmente la presenza di Dead Island 2 all'evento non è mai stata confermata da Deep Silver, ma gli innumerevoli indizi degli ultimi giorni lasciano chiaramente intendere che il gioco è finalmente pronto per tornare in scena, magari tramite un corposo trailer con tanto di gameplay.

Siete curiosi di scoprire lo stato dei lavori attorno al gioco, dopo tutti questi anni?