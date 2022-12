Dead Island 2 sarà meno brutale in Germania: ecco i dettagli sulla censura

Nel corso delle ultime ore è arrivata la notizia che conferma la censura di Dead Island 2 per quello che riguarda la versione che verrà distribuita in Germania.

Sebbene in territorio tedesco i giochi destinati agli adulti (USK 18 rating) non vengano quasi mai ritoccati per ridurne la violenza o rimuovere scene specifiche, in questo caso gli sviluppatori sono stati costretti ad apportare alcune modifiche. Chiunque sia preoccupato circa l'esito dell'operazione può stare tranquillo, poiché la brutalità e la violenza del combat system restano invariati anche nella versione tedesca, con l'unica eccezione che riguarda i corpi 'senza vita' dei non morti, sui quali non sarà possibile infierire con ulteriori attacchi. Tale modifica avrà ripercussioni anche sugli utenti di altri paesi, poiché se un giocatore tedesco farà parte della squadra nella cooperativa online, tutti i membri del party subiranno di riflesso questa limitazione.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal prossimo 23 aprile 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

