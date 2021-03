Dead Island 2 citato nel video di Dying Light 2: Deep Silver ci scherza su

I curatori dei profili social del publisher di Dead Island 2, Deep Silver, prendono "con sportività" la citazione del loro sfortunato survival horror nell'ultimo video di Dying Light 2 e condividono un commento sarcastico sulle tempistiche di lancio dei due progetti a mondo aperto.

Nel rispondere al post di Techland che riprende l'ultimo video sull'uscita nel 2021 di Dying Light 2 con la citazione polemica della community sui numerosi rinvii di Dead Island 2, il team social di Deep Silver non si lascia sfuggire l'occasione per lanciare una frecciatina agli autori polacchi con un eloquente "grazie tante per l'apprezzamento su Dead Island 2! In realtà sta uscendo, è solo che non possiamo ancora dirvi quando".

Con queste dichiarazioni, i curatori dei profili social di Deep Silver provano a stemperare la polemica sui tanti postici di Dead Island 2 avvenuti in questi anni, con molteplici passaggi di consegne tra software house defilatesi nello sviluppo di un progetto affidato attualmente nelle mani dei Dambuster Studios.

Diversamente da quanto suggerito dal "non uscirà mai" citato da Techland nel recente video di Dying Light 2, quindi, Dead Island 2 non verrà cancellato poiché è ancora in pieno sviluppo, anche se non sappiamo per quali piattaforme. Un indizio lo hanno fornito di recente gli studi Dambuster con un annuncio di lavoro che sottolineava l'abbandono di Dead Island 2 su PS4 e Xbox One e, quindi, la natura squisitamente next gen del progetto.